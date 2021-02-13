Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Служба поддержки соцсети "Твиттер" заблокировала официальный аккаунт российской делегации на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы делегации Константина Гаврилова, это произошло 12 февраля, а причиной могла быть альтернативная позиция России в оценке текущей военно-политической ситуации в Европе.

В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, — это явная цензура, — написал Гаврилов в своем личном аккаунте в Twitter.

При переходе на страницу аккаунта указывается, что действие учетной записи приостановлено.