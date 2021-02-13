Coca-Cola начнет продавать напитки в бумажных бутылках

Компания Coca-Cola начнет продавать напитки в бумажной бутылке, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Тест новой упаковки начнется этим летом.

Прототип бумажной бутылки создала датская Paper Bottle Company. Она содержит тонкий пластиковый вкладыш, но компания стремится создать стопроцентно перерабатываемую бутылку без пластика.

Конечная цель эксперимента - сделать бутылки на 100% перерабатываемыми, лишенными пластика и к тому же способными выдерживать давление газированных напитков.

К 2030 году Coca-Cola и вовсе планирует перейти на безотходное производство.

В прошлом году, по данным благотворительной организации Break Free From Plastic (Освободимся от пластика), Coca-Cola была главным генератором пластикового мусора в мире, а за ней вплотную следовали два других глобальных производителя напитков, Pepsi и Nestle.