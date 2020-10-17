Новые каналы появились на спутниковой платформе МТС

Согласно информации, предоставленной спутниковой платформой МТС ТВ – СТВ, на платформе произошли изменения и добавлен ряд новых телеканалов.

Итак, познавательный канал Discovery теперь будет доступен в формате UHD. Discovery Ultra – – это первый познавательный канал в формате Ultra HD в портфолио Discovery, Inc., и Россия станет первым рынком, где канал начнет вещание. Канал будет круглосуточно доступен абонентам спутникового ТВ от МТС в базовом пакете HD. Насколько известно, из всех российских спутниковых платформ непосредственного вещания, Discovery Ultra пока будет доступен только на платформе МТС.

В сетке СТВ появился телеканал HDL HD. Это канал людях и природе, о научных открытиях и многообразии жизни, физических и интеллектуальных возможностях человека, познании им окружающего мира, природных явлений и Вселенной.

В сетке вещания спутникового МТС ТВ появился канал «ЖИВИ!» о здоровом образе жизни, фитнесе и гармонии. Все, что вы привыкли делать в фитнес-клубе или через приложение, с этим каналом можно делать прямо на диване у телевизора.

СТВ включил также в свою новую сетку вещания телеканал ТНТ Music.

И «целую россыпь подарков от оператора», как отмечается в информации спутниковой платформы МТС, получат любители спорта. А именно, фанаты боев и единоборств смогут увидеть прямые и исторические трансляции турниров ассоциации M-1 Global на одноименном канале. Там же – программы с участием участников Лиги М-1, отечественных и зарубежных бойцов первой величины, известных спортивных деятелей в области смешанных единоборств. Поклонники хоккея смогут болеть за любимые команды в турнирах континентальной лиги на канале КХЛ HD. Любители баскетбола, волейбола, гандбола и других игровых видов спорта увидят лучшие матчи страны, Европы и мира на канале «МАТЧ! ИГРА HD». А канал «МАТЧ! СТРАНА» расскажет о событиях российского спорта.

Кроме того, Спутниковое ТВ МТС предлагает еще один апгрейт для своих подписчиков: из более дорогого «Расширенного» пакета в минимальный «Базовый» переходят телеканалы «Мужское кино HD», «Киносвидание», «Наше новое кино», «Киномикс» и канал для девочек «Gulli Girl».

Линейка «Расширенных» пакетов пополнится ретро-каналом «Ностальгия». Пакет для взрослых пополнится каналом Киноужас HD. А самым маленьким зрителям в «Детском» пакете оператор предлагает телеканал «Малыш ТВ» с развивайками и мультсериалами.