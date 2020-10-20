Slingbox перестанет работать через два года

Производство продуктов Slingbox от Sling Media будет прекращено, и дальнейшая работа над соответствующими приложениями не будет проводиться. Его серверы будут отключены навсегда 9 ноября 2022 года, когда все его устройства и сервисы перестанут работать. В связи с чем было принято такое решение и в чём суть этого сервиса?

“Из-за технологических достижений в телевизионной индустрии и повсеместного распространения потоковых устройств и услуг за последние несколько лет спрос на Slingbox снизился”, – говорится в заявлении компании. “В результате мы сосредотачиваем наши усилия на продолжении разработки и совершенствования инновационных продуктов для Dish TV и Sling TV, чтобы удовлетворить растущие потребности в просмотре вне зависимости от места съемки”.

Ожидается, что большинство моделей SlingBox изначально будут работать нормально, но со временем это число будет уменьшаться, поскольку версии приложений SlingPlayer устареют и/или потеряют совместимость.

Теперь об истории продукта. Slingbox был разработан как средство наблюдения за его игрой в футбол для пользователей, которые не могли посмотреть матч дома по телевизору, но могли это сделать дистанционно через интернет. Компания была продана Echostar в 2007 году.

В настоящий момент, с развитием широкополосного доступа в интернет, у этого проекта остаётся возможность управлять дистанционно спутниковым/эфирным ресивером. Это даёт плюсы, если пользователь хочет посмотреть спутниковые телеканалы, которые не принимаются у него по разным причинам (зона покрытия сигнала, физическая помеха и т.д.). Но в нынешних реалиях это актуально для небольшого количества пользователей.