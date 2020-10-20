Xsport TV ушел из эфира

Когда-то был такой украинский спортивный канал, который назывался “Хокей”. И действительно, в его эфире показывали различные хоккейные ледовые баталии. Было это не так давно – канал начал трансляцию в 2012 году и с тех пор от него осталась только страница на Facebook.

Потому что в первый год вещания стало понятно, что в украинском телеэфире одним хоккеем трудно будет заполнить полноценную сетку передач. Так появился канал Xsport, которое некоторое время транслировался открыто, а затем ушёл в условную кодировку BISS. Почему в условную? Потому что канал на самом деле был и есть легко доступен для просмотра любителям спутникового телевидения. Увы, но похоже, что эти времена заканчиваются.

Как сообщает издание MEDIASAT.INFO, данный канал меняет параметры спутниковой трансляции и одновременно кодирует свой сигнал в системе условного доступа Verimatrix. И скоро вещатель отключит трансляцию на спутник Amos 3 (4 градуса западной долготы), зашифрованный в устаревшей системе условного доступа BISS.

Зеленый свет на данные изменения в распространении сигнала дал Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию.

В документе украинского регулятора говорится, что Xsport TV перейдет со спутника Amos 3 (4 гр. з.д.) на Astra 4A (4,8 гр в.д.). По условиям новой лицензии канал будет транслировать свои телепрограммы на Украину и в другие страны в пределах европейского луча спутника Astra 4A . Однако кардинальным изменением будет ограничение доступа к просмотру только на территории Украины.

Напомним, что вещатель объявил о намерении закодировать свое вещание в СУД Verimatrix еще в сентябре текущего года. Причины такого решения не были названы, но предполагалось, что такие требования предъявляла медиагруппа “1+1 Media”.

Новые технические параметры приёма сигнала: спутник Astra 4A в позиции 4,8 градусов восточной долготы, частота 12,245 МГц, поляризация вертикальная, SR: 30000, FEC: 2/3; DVB-S2/8PSK, кодир. Verimatrix.