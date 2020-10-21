Первая в мире украинская социальная телесеть начала вещание на азербайджанском спутнике

На спутнике AzerSpace-1 в позиции 46 градусов восточной долготы начал вещание не совсем обычный украинский телеканал InRating TV. Как отмечают наблюдатели, несмотря на то, что в эфире присутствует сочетание “HD” (в названии канала), на самом деле трансляция идёт в стандартной чёткости. Но необычность данного телепроекта заключается не в этом.

У InRating TV есть свой аккаунт в Instagram, на который подписаны более 11 тысяч пользователей. И о своём проекте он сообщает следующее: “InRating Social Network & TV.

Судя по публикациям, канал имеет прямое отношение к украинской версии Fashion TV. Также обращает на себя внимание, что часть публикаций идёт на русском языке.



Судя по данной публикации вещатели канала пробуют использовать формулу проекта Music Box, когда зрители выбирают голосованием клипы, которые будут транслироваться в эфире. Из других постов в аккаунте канала в Instagram видно, что зрителям предлагается покупать условные монеты для покупок в социальной сети InRating.

Мы не будем оценивать замысел создателей данного телевизионного проекта, но выбор спутника для него кажется немного странным. Вполне возможно, что вещание рассчитано в первую очередь на кабельные сети Украины.

Любители спутникового телевидения могут оценить вещание канала по следующим параметрам: спутник AzerSpace-1 (46 градусов восточной долготы) – частота 11094 Мгц, поляризация горизонтальная, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, открыто.