Минцифры РФ снова дало отказ региональным телевизионщикам на вещание в DVB-T2

Продолжаются очередные попытки региональных телевизионщиков организовать цифровое эфирное вещание в своём регионе.

Ранее куратор медиаотрасли от Минкомсвязи (сейчас – Минцифры – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) Алексей Волин заявлял что для перехода в цифровой стандарт для местных телеканалов нужно разработать частоты, которых нет. Сейчас заместитель министра уже другой, но проблема регионального ТВ, которое находится под “цифровым эфирным” запретом, остаётся прежней. И отношение министерства к нему до сих пор не поменялось.

Очередной заход на поле решения данной проблемы сделал заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья Зенов. На заседании комитета Совета Федерации по экономической политике он заявил, что что доступность регионального телеканала на платформах спутниковых операторов, в кабельных сетях, в интернете, мобильных приложениях не снимает проблемы обеспечения всеобъемлющего доступа к аудитории. Также Зенов сообщил, что разработан эскизный проект дополнительного мультиплекса — региональной цифровой сети телевещания — с предварительной проработкой по частотному планированию и техническим решениям.

И “вишенка на торте” – руководство калужской РТРС готово организовать эфирную трансляцию ТРК “Ника” в цифровом формате в области в случае, если телеканал получит лицензионные полномочия.

Чуть позже стало известно о подобном предложении и от ростовских региональных телевещателей. Но в Минцифры заявили, что подобные желания организовать цифровое эфирное вещание высказывать ещё рано. А точнее – преждевременно.

В то время когда на вещание развлекательных телеканалов второго эфирного мультиплекса в России тратятся огромные бюджетные средства, параллельно региональным телеканалам отказано в праве на существование в рамках цифрового эфира. Почему так происходит – непонятно до сих пор. Предположения по поводу причины такого отношения называются разные. Одни эксперты говорят, что появление третьего бесплатного эфирного мультимплекса сильно ударит по бизнесу спутниковых и кабельных операторов. Другие ищут в этом вопросе политическую составляющую. Особенно в некоторых республиках РФ, в которых сильны национальные настроения.