Онлайн-кинотеатры в России: что ждет их после пандемии

Наш обзор по поводу того, что ждет лицензионные онлайн-кинотеатры после того, как ограничения пандемии окончательно уйдут в историю. Также в обзоре мы представим сводку по доле рынка у ряда онлайн-кинотеатров – лидеров на российском рынке.

После пандемии

«Российский зритель привыкает к легальному потреблению контента – сильнейшим драйвером этого процесса стал режим самоизоляции… (Таким образом) онлайн-кинотеатры в РФ продолжают оставаться популярными и после отмены режима самоизоляции», меланхолично отмечало государственное российское информационное агентство ТАСС в июле этого года.

Про отмену режима самоизоляции пока еще не совсем ясно – может быть, он и вернется, пусть и частично, и на короткое время, – но онлайн-кинотеатры в этот год, и правда, что называется, «на коне». OBOB.TV уже пару месяцев назад приводил статистку насчет того, как хорошо заработали онлайн-кинотеатры в России в разгар эпидемии, процитируем небольшой фрагмент:

«Режим самоизоляции подогрел рынок онлайн-видеосервисов: как и ожидалось, по итогам первой половины 2020 года темп его рост оказался выше обычного: всего легальные кинотеатры заработали на 56% больше в годовом сравнении – 18,64 млрд руб., говорится в исследовании, о котором идет речь, – исследовании российского информационно-аналитического агентства TelecomDaily (оно же «Телеком-дейли»). В исследовании напоминается, что до того рынок онлайн-видеосервисов, в среднем, прирастал на 35-45% в год».

Насколько можно понять, сейчас руководство онлайн-кинотеатров в России больше всего опасается, что зрители после того, как пандемия и связанные с ней ограничения окончательно станут историей, начнут отказываться от подписок. Дело в том, что зритель в России, в среднем, и до пандемии был сильно беднее, чем зритель на Западе, а цены в российских онлайн-кинотеатрах не намного меньше. И как бы массовый российский зритель не решил, что подписки в интернет-кинотеатрах – это роскошь Мол, на карантине побаловались и довольно. Об опасениях, что период пандемии и связанных с ней ограничений будет для российских онлайн-кинотеатров как «Новый год» – т.е. станет лишь краткосрочным периодом резкого роста подписок, говорилось когда еще денежный дождь только начинал проливаться на ОТТ-платформы, что случилось вскоре после объявления режима т.н. самоизоляции. Мы писали об этом в апреле, когда освещали онлайн-конференцию «ОТТ-притяжение: факторы перезагрузки на рынке онлайн-видео».

Важным обстоятельством, что заставляет онлайн-кинотеатры в России беспокоится за количество подписчиков после окончания карантинных ограничений, является наличие в рунете большого количества нелегальных Интернет-платформ и торрентов, предлагающих аналогичный контент.

Как следует из уже цитируемой в начале этого обзора заметки государственного российского информационного агентства ТАСС, теперь руководство легальных онлайн-кинотеатров уповает на то, что с платформами с нелицензионным контентом борьба будет ужесточена. Но силенок, как представляется, пока у борцов в России с нелицензионным контентом маловато.

Что дают зрителям лицензионные онлайн-кинотеатры?

И так ли привлекательны лицензионные онлайн-кинотеатры, как об этот рассказывают сами эти платформы, если учитывать упомянутый выше фактор наличия в русскоязычном Интернете множества платформ с нелецинзионным контентом. Довольно дорого, убогие контентные коллекции, всяческие неудобства для зрителей – таковы темные стороны лицензионных онлайн-кинотеатров.

Далее приведем пересказ письма на этот счет одного из пользователя, опубликованных недавно на одном из Интернет-форумов:

«Цены на онлайн-кинотеатры в России примерно сопоставимы с ценами в США или Европе, хотя средний доход населения сильно меньше. Для среднестатистического американца подписка за 10 долларов не нанесет никакого удара по бюджету, в то время как для российского пользователя такая цена будет уже ощутимой…

У каждого онлайн-кинотеатра свой набор контента, однако этот набор всегда довольно ограничен, и для расширения списка фильмов и сериалов приходится покупать сразу несколько подписок.

Очень часто можно наблюдать, что сервис предлагает докупить возможность просмотра какого-либо нового фильма или сериала, даже несмотря на то, что у пользователя уже оплачена «максимальная» подписка. Причем цены на такой контент могут достигать 400-600 рублей, что сопоставимо с ценой нескольких билетов в кино.

Очень часто подписка в лицензионном онлайн-кинотеатре ограничена страной или регионом. Что очень неудобно, если отправляешься в отпуск, например – за границу. При этом пользование VPN может стать причиной блокировки аккаунта – о чем, например, прямо говорится в сервисе Амедиатеки, где также указывается, что за пределами бывшего СССР Амедиатека не работает.

Часть контента онлайн-кинотеатров невозможно заранее загрузить на автономное устройство, т.к. онлайн-кинотеатрам это запрещают делать правообладатели – т.е. если у пользователя нет Интернета, – он, к примеру, уехал отдыхать на природу – то нет и просмотра.

Из проката на онлайн-кинотеатрах могут пропадать отдельные сезоны или целые сериалы, а правообладатели могут выставлять онлайн-кинотеатрам (а значит, и зрителям) самые нелепые условия: например, серии могут быть доступны только в течение месяца после выхода.

Перевод новых серий сериалов может появляться с очень большой задержкой, несмотря на что зрители часто подписываются именно из-за того или иного сериала и ждут оперативного его перевода», отмечает пользователь в своем письме.

Онлайн-кинотеатры на российском рынке

Как писало в конце ноября российское экономическое Интернет-издание The Bell, «лидером российского рынка онлайн-кинотеатров является сервис ivi. По данным Telecom Daily, в первом полугодии 2020 года его доля рынка по выручке составляла 23%, ближайшего конкурента Okko — 17%. Выручка ivi за первые шесть месяцев года, по оценке Telecom Daily, составила 4,3 млрд рублей — на 58% больше, чем за первые шесть месяцев 2019-го.

Видеосервис ivi был запущен в феврале 2010 года. Из кипрского реестра следует, что капитал его головной компании разделен на 50 700 обыкновенных акций и 60 900 привилегированных. Фонду Frontier Ventures, за которым стоят создатели ivi Олег Туманов и Дмитрий Алимов, принадлежат 1200 обыкновенных акций и 722 привилегированных. У ru-Net Holdings Леонида Богуславского почти 11 100 обыкновенных и 9000 привилегированных акций, у американской Tiger Global — почти 4700 обыкновенных акций. У (российского госфонда) РФПИ и его партнеров — только привилегированные акции, в сумме 10 176, указывает The Bell.

Ближайшим конкурентом , ivi, как уже упоминалось выше, является онлайн-кинотеатр Okko, который, как сообщалось недавно, приобретает государственный «Сбер». До того Okko владел предприниматель Александр Мамут (Подробнее о перипетиях покупки «Сбером» Okko можно почитать здесь).

На третьем месте среди видеосервисов в России – Youtube, который нельзя, конечно же, назвать онлайн-кинотеатром в узком понимании этого слова. В первом полугодии 2020 г. Youtube имел в России долю рынка в 9% . Доля следующего среди лидеров: онлайн-кинотеатра Megogo составляет 7%,.

Максимальную динамику выручки по итогам первого полугодия 2020 г. (год к году) показал кинотеатр Start (362,9 против 242,2% за 2019 г.). У Okko этот показатель составил 117,4%. Рост ivi и «Ростелекома» — 57,7%, а Premier — 48,1%., отмечается в сводке adindex.ru. При этом от онлайн-кинотеатра Start, несмотря на такой его рост, недавно отказался один из его владельцев – «Газпром-медиа». Как писала газета «Ведомости» пару недель назад, «Первый заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Светлана Баланова подтвердила «Ведомостям» выход холдинга из капитала Start, объяснив это желанием «максимально сконцентрировать усилия на развитии собственной видеоплатформы Premier». Она сказала: «На данном этапе развития рынка онлайн-кинотеатров в России мы не считаем необходимым инвестировать параллельно в два конкурирующих между собой ресурса. Мы сделали выбор в пользу дальнейшего развития Premier».

Онлайн-кинотеатры Premier, Кинопоиск, Амедиатека, Tvzavr, НТВ-ПЛЮС, Rutube являются другими крупными видеосервисами на российском рынке. Не забудем также и всемирного лидера Netflix, который недавно наконец-то решил локализоваться и в России, делая это, из-за существующих в стране ограничений, под крылом «Национальной медиагруппы» (НМГ) – одного из крупнейших медиахолдингов в нынешней России (председателем совета директоров НМГ, напомним, является небезызвестная Алина Кабаева). Очень может быть, что, локализация Netflix произведет на российском рынке онлайн-кинотеатров, пока довольно местечковом, настоящий переворот. Почему локализация Netflix так может повлиять? Netflix – это мировой лидер среди онлайн-кинотеатров, и этот самый мировой лидер наконец-то начинает говорить на родном языке страны, в которой подавляющее большинство населения, а значит – потенциальных зрителей не знает никаких иностранных языков.