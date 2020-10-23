Спутниковая платформа МТС ТВ добавляет новые телеканалы

Спутниковая платформа МТС на днях добавляет сразу два десятка телеканалов. Посмотрим подробнее на перечень добавляемых телеканалов.

Так, зрителям всех пакетов спутниковой платформы МТС станут доступны новый развлекательный телеканал "SAN PORTO" и фильмовый канал "КиноСат".

Отметим, что "SAN PORTO" – новый российский телеканал, начавший вещание летом текущего года, он адресован преимущественно женской аудитории, предлагая широкий контентный набор – от латиноамериканских мелодрам до кулинарных шоу. В свою очередь библиотека премиального киноканала "КиноСат" насчитывает более 500 картин, заслуживших признание за последние 15 лет. На канале ежемесячно сразу после кинопроката проходят премьеры сезона от ведущих мировых студий: Miramax Films, Canal +, Weinstein Company, Loinsgate, Lakeshore Entertainment, Europa Corp, ПЦ Парадиз и других.

Подписчики пакетов спутниковой платформы МТС "Расширенный" и "Расширенный Плюс" получат три новых фильмовых канала: "TV 1000", "TV 1000 Русское кино", "TV 1000 Action"; кроме того в пакетах появятся познавательные каналы "Viasat Explore", "Viasat History", "Viasat Nature"; а также развлекательные, посвященные хобби и музыкальные каналы на самый разный вкус – "Мужской", "Загородная жизнь", "Кто есть кто", "BRIDGE TV CLASSIC", "BRIDGE TV DELUXE", "BRIDGE TV ШЛЯГЕР". Все перечисленные в данном абзаце телеканалы широко известны, и в дополнительном представлении, на наш взгляд, не нуждаются.

В пакете "Детский" появится два новых телеканала: "Капитан Фантастика" и "Детский мир".

И если телеканал "Детский мир" – это также широко известный и, заметим, один из старейших российских нишевых телеканалов, начавший вещание еще в 1997 г., то по телеканалу "Капитан Фантастика" следует дать пояснение. "Капитан Фантастика" – это не что иное, как бывший (до 2019 г.) Ginger HD. Его производит компания "1 ТВЧ". "Капитан Фантастика" – интерактивный телеканал в формате высокой четкости для детей 4-12 лет. В программе: музыкальные клипы, которые юные зрители присылают в редакцию, мультфильмы, детские ситкомы, художественные фильмы, познавательные передачи.

Также на спутниковой платформе МТС ТВ в пакете "Для взрослых" появятся новые телеканалы "Exxxotica HD", "Clubbing TV" и просто "Trash".

И наконец, упомянем еще два телеканала, которые появляются на спутниковой платформе МТС – это "НТВ Стиль" и "НТВ Право".

Как отметила в беседе с OBOB.TV представитель спутниковой платформы МТС, с добавлением всех вышеперечисленных телеканалов, их общее количество составит на спутниковой платформе МТС уже 264 канала.

Таким образом спутниковая платформа МТС ТВ продолжает демонстрировать не только бурный рост абонентской базы, но и достаточно впечатляющий рост канального наполнения.