42 года назад: В сети появилось фото молодого Токаева на субботнике

В сети появилось фото Президента РК Касым-Жомарт Токаева в молодости, сообщает zakon.kz.

Фотографию опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали на своей странице в twitter.

1979 жыл. Подмосковьедегі сенбілік.

Бұл кезде Қасым-Жомарт Кемелұлы КСРО Сыртқы істер министрлігінде атташе қызметін атқарып жүрген болатын.



1979 год. Субботник в Подмосковье.

Касым-Жомарт Кемелевич в это время работал в должности атташе в министерстве иностранных дел СССР. pic.twitter.com/xjMiWQQpNy