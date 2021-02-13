Королеву красоты застрелили и выбросили на дорогу

47-летняя экс-модель и королева красоты Ребекка Ландрит была найдена мертвой на выезде со скоростного шоссе в Пенсильвании, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на E! News.

Как утверждает полиция, девушка умерла от многочисленных выстрелов в голову, шею и тело. Труп женщины обнаружил работник Министерства транспорта Пенсильвании рано утром в воскресенье.

Вскоре в Коннектикуте был задержан 28-летний водитель грузовика Трейси Роллинз, которому предъявили обвинение в убийстве и надругательстве над телом. Подозреваемого в убийстве доставили в исправительный центр Хартфорда и назначили залог в 1 миллион долларов.

Выйти на след убийцы следователям помогла записка с именем Роллинза, его номером телефона и адресом электронной почты, обнаруженная в куртке убитой.

Кроме того, на вину арестованного указывают следы чистящего средства на пассажирском сиденье и в кабине его грузовика. Полиция также заявила, что в автомобиле были обнаружены кровь жертвы и гильзы.

Напомним, что уроженка штата Вирджиния Ребекка Ландрит работала моделью и была бывшей "Мисс Леди Либерти". В своей биографии в iStudio она описала себя как опытную скрипачку и человека с добрым сердцем.