Как правильно смотреть телевизор

Сколько времени можно смотреть телевизор и в каком положении это лучше делать, чтобы не было вреда здоровью, объяснил врач-невролог, руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" Игорь Орлов, передает zakon.kz.

В интервью радио Sputnik он ответил, что у любителей проводить много времени у телевизора или за просмотром видео на компьютере могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, от ухудшения зрения до заболеваний мочеполовой системы. Чтобы их избежать, нужно следовать нескольким простым правилам.

Невролог посоветовал прежде всего позаботиться о том, чтобы не было лишней нагрузки на позвоночник. Для этого нужно выбирать правильное положение и ни в коем случае не поддаваться соблазну посмотреть любимую передачу лежа.

Оптимально смотреть телевизор сидя в кресле с подголовником, чтобы шея не уставала. Ни в коем случае не лежа или в каких-то других позах. Если смотреть лежа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно приподнимается таз и перегружается шея. Потом могут возникнуть проблемы с позвоночником в области шеи, - рассказал Орлов.

Также важно смотреть телевизор или компьютерное видео не более двух часов без перерыва.

Смотреть телевизор можно не больше двух часов, как при любой сидячей работе. После двух часов желательно встать, походить и размять мышцы, иначе они начнут затекать и будут проблемы со здоровьем. Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы, - уточнил врач.

И еще один важный пункт, на который нужно обращать внимание, - это чтобы экран был не слишком близко.

Надо следить за расстоянием до экрана, чтобы не перенапрягать глаза. Расстояние от экрана до глаз должно быть не меньше полутора-двух метров, - отметил Орлов.