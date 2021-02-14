Девушку спасли от насильников в Шымкенте

Гвардеец спас девушку от изнасилования в Шымкенте, передает zakon.kz.

13 февраля, находясь в ежегодном отпуске, военнослужащий воинской части 6506 Национальной гвардии пресек попытку изнасилования девушки. По дороге домой около 00:40 по ул. Жібек Жолы рядовой Артем Калашников услышал крики девушки о помощи. Военнослужащий побежал к тому месту, откуда исходил голос девушки. Прибыв на место, он столкнулся с двумя мужчинами, которые пытались изнасиловать девушку. Между гвардейцем и двумя мужчинами завязалась драка. Один из злоумышленников был скручен и задержан, а второму подозреваемому удалось сбежать. пресс-служба Национальной гвардии РК

После задержания на место происшествия был вызван экипаж полиции 102, и задержанный был доставлен в управление полиции Енбекшинского района.

Я как услышал голос девушки, сразу же направился туда. Думаю каждый бы на моем месте поступил именно так, - рассказал Артем Калашников.

Во время задержания подозреваемых, гвардеец повредил себе руку, но ему удалось до прибытия полицейских сдерживать мужчину.

По данному делу возбуждено уголовное дело, а по второму подозреваемому был объявлен план перехвата, - добавили в ведомстве.

Фото: Нацгвардия РК