Микроавтобус с сотрудниками роддома перевернулся в Алматинской области - соцсети

В соцсетях распространяются фотографии и видео, на которых видно, как на обочине дороги на боку лежит микроавтобус, передает zakon.kz.

Сегодня в 07:40, не доезжая пос. Маловодное, перевернулась "ГАЗель", которая перевозила сотрудников родильного дома Иссыка в связи с переездом роддома. Там находилось 18 человек. Водитель, получивший травмы, выбил лобовое стекло и вывел людей на улицу. Четыре человека в тяжелом состоянии. Эту "ГАЗель" наняли сами сотрудники, а не руководство. Хотя перевозку должны были обеспечить руководство роддома, - говорится в паблике kris_p_issyk в Instagram со ссылкой на автора ролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иссык | Енбекшиказахский район (@kris_p_issyk)

Редакция zakon.kz обратилась за комментариями в пресс-службу управления здравоохранения и департамента полиции Алматинской области.