Два автомобиля сгорели при ДТП в Алматинской области

18 ноября две машины сгорели при столкновении на трассе Алматы-Коргас, сообщает Zakon.kz.

ДТП с участием двух Audi произошло близ Жаркента. В больницу с места дорожной аварии доставили 5 человек, из которых после медобследования одного госпитализировали.



По предварительной версии у одной из автомашин произошло разгерметизация колеса. В итоге водитель потерял рулевое управление и допустил столкновение с другим авто, что впоследствии спровоцировало возгорание обеих иномарок.





Огонь ликвидирован сотрудниками противопожарной службы, вызванными к месту ДТП.

Полиция тщательно выясняет обстоятельства.

18 ноября 53-летний водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет на трассе в Костанайской области, погибли два человека.