Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Два автомобиля сгорели при ДТП в Алматинской области

18 ноября две машины сгорели при столкновении на трассе Алматы-Коргас, сообщает Zakon.kz.

ДТП с участием двух Audi произошло близ Жаркента. В больницу с места дорожной аварии доставили 5 человек, из которых после медобследования одного госпитализировали.

По предварительной версии у одной из автомашин произошло разгерметизация колеса. В итоге водитель потерял рулевое управление и допустил столкновение с другим авто, что впоследствии спровоцировало возгорание обеих иномарок.


Огонь ликвидирован сотрудниками противопожарной службы, вызванными к месту ДТП.

Полиция тщательно выясняет обстоятельства.

18 ноября 53-летний водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет на трассе в Костанайской области, погибли два человека.

Мухит Турсынали
Алматинская область Жаркент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Шейннис Паласиос
Мисс Вселенная-2023 стала представительница Никарагуа
Три знака зодиака, которым улыбнется удача в любви
самолет
Из Германии в Казахстан экстрадировали предполагаемую мошенницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления