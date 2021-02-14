Первые подснежники зацвели в Алматинской области

Первые подснежники зацвели на плато Ушконыр в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил фотограф Дмитрий Доценко на своей странице в Instagram.

А вот и первые подснежники! 13 февраля. Если бы меня попросили показать символ Казахстана – я бы показал наш подснежник, шафран алатауский. У нас его называют байшешек, шешек, наурызшешек или наурызгуль. Я каждую весну жду появление этих цветов. В этом году уже два раза ходил на разведку, но было рано. И вот сегодня повезло, увидел! Подснежники появились на Ушконыре. Они еще совсем малюськи, выросли только на хорошо прогретых южных склонах, - написал он.

Фото: коллаж из фотографий Дмитрия Доценко