Подснежники в январе зацвели в горах Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области в январе зацвели подснежники, сообщает Zakon.kz.

Фотографии подснежников были опубликованы Instagram-паблике "talgar_v_kadre".





"Сначала прошли по ущелью от спиртзавода до Рыскулова, после вышли на гребень горы от трех столбов и прошли по горам. И в ущелье и на горе были подснежники, и я вам скажу не в малом количестве", – говорится в тексте поста.

Пользователи под постом оставили восторженные комментарии:

Зима нас удивляет. То в декабре цвели подснежники и одуванчики. Теперь пришла очередь январским подснежникам.

Сказка, в реальности.

Январская красота.



Ранее о таком же необычном явлении сообщалось 3 декабря 2023 года. Тогда цветущие подснежники запечатлели в горах Алматы.

