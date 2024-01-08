Подснежники в январе зацвели в горах Алматинской области
Фото: pixabay
В Талгарском районе Алматинской области в январе зацвели подснежники, сообщает Zakon.kz.
Фотографии подснежников были опубликованы Instagram-паблике "talgar_v_kadre".
"Сначала прошли по ущелью от спиртзавода до Рыскулова, после вышли на гребень горы от трех столбов и прошли по горам. И в ущелье и на горе были подснежники, и я вам скажу не в малом количестве", – говорится в тексте поста.
Пользователи под постом оставили восторженные комментарии:
- Зима нас удивляет. То в декабре цвели подснежники и одуванчики. Теперь пришла очередь январским подснежникам.
- Сказка, в реальности.
- Январская красота.
Ранее о таком же необычном явлении сообщалось 3 декабря 2023 года. Тогда цветущие подснежники запечатлели в горах Алматы.
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