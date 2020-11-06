Куда идёт цифровое ТВ в Хорватии

Мы с особым интересом следим за тем, как идёт развитие цифрового телевидения в различных странах мира. Естественно, что большой интерес уделяется развитию этой области в европейских странах. В данном материале мы обратимcя к тому как в Хорватии пытаются перевести местные телеканалы на HD и не оставляют надежду ещё и заработать на эфирной «цифре».

Хорватский оператор наземного цифрового ТВ WiMax объявил об открытом тендере на использование радиочастотного диапазона для внутренних мультиплексов наземного телевидения M1, M2 и L1. «Odašiljači i Veze» (OiV) — единственный вещатель, убежденный, что он получит лицензию на вещание с 15 сентября этого года после чего сможет обеспечить трансляцию нового мультиплекса в HD (в стандарте DVB-T2 и видеокодированием HEVC) с передатчика , охватывающего столицу Загреба.

Национальный охват вещанием для 97% населения планируется до 15 ноября. Параллельно будут транслироваться SD-каналы в стандарте DVB-T.

После истечения срока действия существующих лицензий на мультиплексы A и B 1 июля 2020 года OiV планирует активировать новый мультиплекс M1 и полностью перейти на стандарт вещания DVB-T2 по всей стране, охватывая 99% населения. Что же касается региональных телеканалов, то в мультиплексе M2 они переключатся на DVB-T2 и, в зависимости от выбора вещателя, смогут транслировать свои программы в разрешении SD или HD.

В настоящее время 35 телевизионных каналов в Хорватии распространяются через четыре мультиплекса наземного цифрового вещания (A, B, D, L) в качестве SD.

Несмотря на то, что другие платформы предлагают больше телеканалов, интерактивные услуги, интернет и телефонию, OiV надеется, что внедрение нового стандарта DVB-T2/HEVC в наземном цифровом телевидении позволит реализовать HD-вещание и транслировать большее количество платных каналов.

С финансовой точки зрения, OiV ожидает, что новый проект будет прибыльным уже через два года.

Напомним, это Хорватия. И 35 телеканалов в цифровом эфире против 20 российских. А главное — региональные телеканалы в цифровом стандарте и сценарий перехода на вещание в стандарте высокой чёткости. Российским телезрителям остаётся только завидовать.