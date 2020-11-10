РТРС завершило строительство сети первого мультиплекса в Дагестане и Забайкалье

Филиалы унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) завершили строительство сети для вещания первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения в Республике Дагестан и Забайкальском крае.

Из опубликованной на сайте РТРС информации следует, что сеть цифрового эфирного телевидения в Забайкалье включает 265 передающих станций. Сигнал охватывает 96,02% жителей региона.

В Дагестане работают 164 телебашни РТРС, благодаря им «первый мультиплекс» могут принимать более 97% жителей Республики.

Напомним, что в начале декабря РТРС завершило строительство инфраструктуры для вещания телеканалов первого мультиплекса в Мурманской области, а конце ноября в Амурской. При этом в Нижнем Тагиле старт вещания цифрового телевидения перенесли на первый квартал следующего года.