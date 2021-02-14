Женщины вышли на акцию в поддержку Юлии Навальной в Москве

В центре Москвы более 200 человек собрались на акции в поддержку женщин-политзаключенных, сообщает zakon.kz со ссылкой на Эхо Москвы.

Как сообщает издание, у памятника Пушкину и Гончаровой собралось более 200 участниц акции солидарности с Юлией Навальной. Некоторые участницы акции покидают цепь, но она достаточно многочисленна.

Было отмечено, что полиции на месте проведения акции практически нет. Лозунгов крайне мало, в основном: "Свободу политзаключенным" и "Любовь сильнее страха".

Организатор акции – поэтесса и художница Дарья Серенко – предложила выстроиться в "цепь солидарности и любви", как это делают активистки в Беларуси. Она добавила, что таким образом хочет выразить солидарность с теми, кто "проводит дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках".