Белорусское ТВ: курс на импортозамещение

Проект поправок в закон "О средствах массовой информации", который был обнародован на прошлой неделе, вызвал в белорусском журналистском сообществе сильный резонанс.

Правда, главным образом все обсуждали ограничения, которые этот законопроект накладывает на работу интернет-ресурсов, и мало кто написал о том, что новые правила довольно основательно затронут телевизионную сферу: как в отношении местных телекомпаний, так и в отношении иностранных каналов, дистрибьюторов и операторов, которые их транслируют. Мы решили восполнить этот пробел и внимательно изучить 19-страничный документ именно с точки зрения участника рынка ТВ-вещания.

Долой засилье иностранцев

Первое, на что обращаешь внимание, читая законопроект, - разработчики явно стремились избавить белорусский ТВ-рынок от иностранного участия.

Напомним, действующий закон о СМИ разрешает иностранным юридическим лицам, а также иностранцам и людям без гражданства, постоянно не проживающим в Беларуси, учреждать средства массовой информации совместно с гражданами и юридическими лицами республики. Однако законопроект отменяет это правило. Если он вступит в силу, то учредителем СМИ не сможет стать не только иностранное лицо (или человек без гражданства), но и компания, в которой иностранное участие составляет 20% и более.

Кроме того, в этом смысле ужесточаются правила в отношении редакций СМИ. Уже сейчас функции редакции не может исполнять организация с иностранным участием в размере 20% и более. Однако авторы законопроекта решили, что действующие нормы прописаны недостаточно. В новых правилах подчеркивается, что иностранное участие в редакции не должно иметь место ни прямо, ни косвенно, через другие организации или физических лиц. То есть даже если редакция является полностью белорусским юрлицом, но, скажем, 30% этого юрлица принадлежит другой белорусской организации, в которой 30% принадлежит иностранной фирме, - такая редакция не сможет пройти государственную регистрацию или перерегистрацию. Также добавлена норма, по которой редакция не может быть компанией-нерезидентом в Беларуси.

Достается в законопроекте и главному редактору СМИ. Сейчас о нем в законе о СМИ говорится следующее: "Главный редактор (редактор) средства массовой информации осуществляет свою профессиональную деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом, иными актами законодательства Республики Беларусь". Проект же подчеркивает, что главным редактором должен быть только гражданин Беларуси и никто иной. Назначение главредом человека, не являющегося гражданином республики, станет основанием для отказа в регистрации или перерегистрации СМИ.

Импортозамещение

Довольно большое внимание в законопроекте уделяется увеличению доли национального контента. Известно, что большинство белорусских телеканалов используют в своем эфире очень много иностранных передач. На базе иностранных платформ работают крупнейшие каналы: "НТВ-Беларусь", ОНТ, "Россия-Беларусь", СТВ, "ТНТ International".

Однако в случае принятия нового законопроекта в том виде, в каком он был представлен общественности, каналам придется серьезно озаботиться производством собственного контента или закупкой программ, произведенных в пределах Беларуси. Документ добавляет к главе 5 "Особенности деятельности телевизионных и радиовещательных средств массовой информации" статью под названием "Объем телепередач белорусского (национального) производства".

"Юридические лица, на которые возложены функции редакции телевизионного средства массовой информации, должны обеспечить в еженедельном объеме вещания выпускаемых ими телепрограмм объем телепередач белорусского (национального) производства не менее 30 процентов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь", - гласит эта статья.

Уточняется, что критерии, по которым контент будут признавать национальным, и порядок расчета его доли в общем объеме программ за неделю в дальнейшем определит Совет министров.

При регистрации телеканал будет обязан подавать, помимо прочих документов, развернутую концепцию вещания по определенной форме (ее еще предстоит утвердить; можно предположить, что одним из параметров в ней тоже станет доля национального контента), а в заявлении на регистрацию добавлен пункт "объем телепередач белорусского (национального) производства в еженедельном объеме вещания".

Если же объем будет ниже 30%, канал может получить отказ в регистрации или перерегистрации. Отметим, что поправки также дополняют закон о СМИ жесткой и совершенно однозначной фразой: "Деятельность средства массовой информации, не прошедшего государственную регистрацию, за исключением случаев, когда его государственная регистрация не требуется, запрещена".

В профессиональном сообществе уже начали давать прогнозы: говорят, что новые правила уменьшат рынок телерекламы на 30%, или $10-12 млн.

Разрешение для иностранных каналов

Подробно остановились разработчики и на вопросе иностранных телеканалов, транслируемых на территории республики. Правда, конкретики при этом никакой.

Сейчас законодательство устанавливает, что продукцию иностранного телеканала без изменения ее формы и содержания можно транслировать после получения этим телеканалом соответствующего разрешения в республиканском органе государственного управления в сфере массовой информации, то бишь в Министерстве информации. Порядок выдачи разрешения устанавливает Совмин.

Законопроект расширяет это положение. Во-первых, вновь добавлена жесткая формулировка: "Распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без наличия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации запрещается". А то вдруг кто-то не понял.

Во-вторых, выдача разрешения на трансляцию иностранного канала возможна только после проведения экспертизы, которая должна определить, не нарушает ли его контент законодательство республики. Экспертиза проводится в Мининформе, в порядке, который должен разработать Совмин. Что это конкретно за экспертиза, в поправках не уточняется. Однако указано, что регулятор может отказать в выдаче разрешения в случае наличия в продукции иностранного СМИ "сведений и материалов, направленных на пропаганду войны, порнографии, насилия, жестокости, экстремистской деятельности, использование и потребление наркотических средств, ненадлежащей рекламы, иной информации, распространение которой запрещено или доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Республики Беларусь".

Кроме того, поправки предусматривают, что разрешение может быть аннулировано, если иностранное СМИ изменило название, специализацию, концепцию вещания, а также если его продукция не соответствует республиканскому законодательству.

Законопроект вносит и другие изменения в законодательство, касающиеся телевещателей. В частности, он делает обязательной перерегистрацию телеканала при изменении названия, территории распространения, специализации или тематики. Срок, через который свидетельство о регистрации канала аннулируется, если он не ведет вещание, увеличен с полугода до одного года. А исключение из Госреестра распространителей продукции телевизионных и радиовещательных средств СМИ произойдет, согласно документу, если распространитель в течение месяца не сообщит регулятору о прекращении полномочий на распространение этой продукции.

Добавлен и пассаж про пакет обязательных телеканалов: "При распространении телепрограмм в местах общественного пользования должна быть обеспечена возможность просмотра телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет".

Сроки поджимают

Разработчики документа, видимо, рассчитывают, что он будет принят довольно быстро. Во всяком случае, сроки в нем проставлены вполне конкретные. В частности, операторам, транслирующим иностранные телеканалы, дается право действовать на основании выданных ранее разрешений до 31 августа 2018 года. К сентябрю они обязаны получить новое разрешение, которое будет соответствовать законодательству с учетом этих поправок.

Также в законопроекте указано, что редакции и учредители СМИ, зарегистрированных до вступления поправок в силу, обязаны выполнить новые требования в течение шести месяцев. Если этого сделано не будет, свидетельство о госрегистрации СМИ аннулируют, оно будет исключено из государственного реестра СМИ.

Отдельно подчеркивается, что учредители телевизионных СМИ обязаны в течение полугода после вступления поправок в силу представить в министерство информации развернутую концепцию вещания.

Конечно, это пока лишь законопроект. Директор телекоммуникационного провайдера "Призма" Сергей Старовойтов, к которому "Кабельщик.Евразия" обратился как к эксперту рынка, заявил, что комментировать документ пока рано: после принятия еще будет разрабатываться и перерабатываться ряд подзаконных актов.

"Маловато информации для оценок - возможны только предположения", - добавил он.

Что ж, посмотрим, что получится в итоге. Хотя выглядит документ, прямо скажем, довольно угрожающе.