Телеканал VH1 Classic превратится в MTV Classic

Телеканал VH1 Classic проведет ребрендинг и с 1 августа будет называться MTV Classic.

В эфирной сетке нового канала появятся старые выпуски «Бивиса и Батхеда», «Чудаков», «Дарьи», «Тачки на прокачку» и других программ, мультфильмов и сериалов.

Основной упор будет сделан на музыкальных клипах 90-х и начала 2000-х годов.

Как рассказали «Теле-Спутнику» в глобальной пресс-службе компании VIMN, которой принадлежит VH1 Classic, переформатированный канал будет вещать только в США. В России продолжится трансляция VH1 Classic.

MTV Classic выйдет в эфир 1 августа — в этот день 35 лет назад начал работу телеканал MTV. Откроет трансляцию выпуск MTV Hour One, который повторит первый час вещания телеканала образца 1981 года.

В дальнейшем MTV Classic сосредоточится на классических шоу, сериалах и видеоклипах из архива MTV. В прайм-тайме также будут выходить повторы знаменитых акустических концертов MTV Unplugged, на которых в разное время выступали Боб Дилан, Oasis, Nirvana, Эрика Баду и другие артисты.

VH1 Classic также специализируется на ретро-музыке. На его официальном сайте сказано, что в эфире телеканала «вы найдете клипы и концерты легендарных исполнителей XX века».