Украина хочет установить дополнительные передатчики ТВ на границе с Крымом и Донбассом

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и Министерство информационной политики подготовили план по установлению дополнительных передатчиков аналогового телевидения на границе с Крымом и Донбассом.

Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский в Facebook.

«Национальный совет совместно с Министерством информационной политики Украины подготовили План действий-2020 по развитию аналогового телевидения в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. План действий 2020 предусматривает установление дополнительных передатчиков аналогового телевидения в Чаплинке и Чонгаре Херсонской области, в Попаснянском районе Луганской и в Горняке Донецкой областей», — отметил Костинский.

Так, сигнал программ UA: Суспильне вещание охватит стратегические участки линии разграничения и границы с временно оккупированным Крымом.

5 сентября Национальный совет выдал первую партию разрешений на временное вещание в населенных пунктах Чаплинка, вышка Концерн РРТ высотой 133 м — UA: Первый, UA Культура, UA: КРЫМ, UA: ХЕРСОН; Чонгар, мачта Телесети Украины высотой 150 м — UA: ПЕРВЫЙ, UA: КРЫМ; Горняк, вышка Телесети Украины высотой 190 м — UA КУЛЬТУРА; Попаснянский район (в 2020 году планируется строительство новой башни высотой 150 м силами КП Инновационно-информационный центр — UA: ПЕРВЫЙ, UA: ДОНБАСС, UA КУЛЬТУРА.