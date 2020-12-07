С юбилеем радио и телевидения ГТРК "Бира" поздравил губернатор ЕАО

Сегодня ГТРК "Бира" отмечает двойной юбилей — 85-летие областного радио и 30-летие телевещания. Творческий коллектив ГТРК "Бира" поздравила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Елена Никитина.

Приветственный адрес от имени губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна она вручила директору государственной телерадиокомпании Инне Ильгизаровне Никогда. От себя лично Елена Васильевна пожелала творческому коллективу здоровья и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

"ГТРК "Бира" — это знаковое средство массовой информации для Еврейской автономной области, хранитель истории нашего региона. В 1935 году впервые в радиоэфире прозвучали позывные "Эс редт Биробиджан". Для первостроителей области это стало событием, равным по значению самым большим трудовым победам, знаменательным для Еврейской автономии как национально-территориального образования.

Свое телевидение в ЕАО появилось в другой исторический отрезок времени – накануне отделения области от Хабаровского края. Первый выход в эфир состоялся 5 ноября 1990 года. Сегодня коллектив телерадиокомпании "Бира" достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников", — говорится в сообщении правительства области.