Отключение аналогового ТВ в России отложено на год

Госкомиссия по радиочастотам приняла решение продлить на год лицензии на аналоговое вещание для региональных телеканалов.

Напомним, в 2019 года власти планировали начать отключать аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в России.

Тем не менее, ГКРЧ решила отсрочить окончательный переход для регионов в связи неоднократными обращениями отраслевых вещательных организаций, в частности, Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Заместитель директора департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Геннадий Трубицын сказал в ходе заседания ГКРЧ : «Проект решения подготовлен во исполнение поручения правительства 15 ноября (...) Он предполагает, что до принятия решения о вещании региональных каналов в цифровом эфире - будет это третий мультиплекс или каким-то иным образом будет решен вопрос - предоставить им возможность продолжить аналоговое вещание». Лицензии будут продлены до 19 августа 2020 года.