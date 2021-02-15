Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут второго ребенка. Эту информацию подтвердили представители пары, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Мы можем подтвердить, что Арчи (первый ребенок пары - прим. ред.) будет старшим братом. Герцог и герцогиня Сассекские очень рады, что ждут своего второго ребенка, - сказал источник The Sun.

Ребенок станет десятым правнуком королевы Елизаветы II.

6 мая 2019 года Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями. В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. 25 ноября 2020 года Маркл заявила, что у нее случился выкидыш.