Эпидемия Эболы началась в Гвинее

Министерство здравоохранения Гвинеи объявило о начале эпидемии лихорадки Эбола в субпрефектуре Гуэке на юго-западе страны, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным властей, в Гвинее впервые с 2016 года зарегистрировано четыре случая смерти от этой болезни.

Ввиду этой ситуации и в соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре, - заявили в офисе премьер-министра Гвинеи.

Отмечается, что власти рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу координационной и технической комиссии по реагированию на заболевание. Кроме того, в Гуэке должны открыть центр, который будет работать с заболевшими, а также ускорить закупку вакцин через ВОЗ.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — это острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.