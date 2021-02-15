GGG назвал главное отличие "Канело" от других его соперников

Казахстанский боксер Геннадий Головкин объяснил, чем мексиканец Сауль "Канело" Альварес принципиально отличается от всех остальных соперников GGG, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Однозначно, что тот опыт, который есть у него, гораздо больше, чем у предыдущих моих соперников. То мастерство, которое было у него, - оно на высоком уровне. Все мастерство, сила, скорость, готовность, молодость - все это отличает его от других соперников, - подчеркнул Головкин в интервью DAZN.

Головкин дважды дрался с "Канело" и ни разу не смог победить: первый бой закончился скандальной ничьей, а во втором судьи решением большинства голосов отдали победу Альваресу.