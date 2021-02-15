Сенсация на Australian Open: Бублик и Голубев обыграли лидеров мирового рейтинга

Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев вышли в третий раунд парного турнира Открытого чемпионата Австралии, сообщает пресс-служба ФТК.

Во втором круге наш дуэт встречался с обладателями первого номера рейтинга ATP колумбийцами Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой. Южноамериканцы начали выступать вместе с 2013 года. С этого времени теннисисты выиграли два турнира серии "Большого шлема". Также на счету этой пары около 15 побед на соревнованиях категории ATP.С первых минут матча Бублик и Голубев не дали соперникам почувствовать преимущество и уже в первом гейме казахстанцы сделали брейк. В седьмом гейме Кабал/Фарах взяли подачу казахстанцев и сравняли счет - 4:4. Однако, в завершении партии Бублик/Голубев дожали колумбийцев брейком и забрали первый сет - 6:4.

Во второй партии соперники наших ребят пытались играть агрессивно, но отличная игра Андрея Голубева у сетки полностью деморализовала противников при счёте 3:3. Последовал ещё один брейк от казахстанцев, определивший исход всего матча. 6:4, 6:4 – сенсационная победа Голубева и Бублика.

Матч продолжался 1 час и 8 минут. По ходу встречи казахстанцы пять раз подали на вылет, не допустили ни одной двойной ошибки, реализовали три брейк-пойнта из девяти.

В третьем круге Бублик и Голубев встретятся с тандемом Марсело Аревало (Сальвадор)/Матве Мидделкоп (Нидерланды).