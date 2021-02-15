Токаев: Не нужно распылять усилия следственно-оперативного аппарата

Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом Генеральной прокуратуры напомнил о своем поручении оптимизировать Уголовный кодекс, сообщает zakon.kz.

По сообщению Акорды, Генеральная прокуратура должна провести эту работу в координации с правоохранительными, специальными государственными органами и министерством юстиции.

По его мнению, в данном вопросе обязательно следует учесть мнение широкой общественности, предложения гражданских активистов и экспертов.

Не нужно распылять усилия следственно-оперативного аппарата на малозначительные правонарушения. Когда сотрудник перегружен делами, он отдает приоритет тем из них, которые легче всего оформить и отправить в суд. В такой ситуации права граждан и реальная борьба с преступностью отходят на второй план. Поэтому у нас потерпевшие месяцами ждут каких-либо результатов от работы следователей. Усугубляет положение недостаточная укомплектованность следственных органов профессиональными кадрами. Прокуратура как координатор деятельности всей правоохранительной системы должна своевременно реагировать на подобные проблемы и совместно с коллегами решать их, — убежден Токаев.