Полицейские Семея отдохнули в сауне - идет проверка

Сотрудники управления полиция Семея оказались в центре скандала, сообщает zakon.kz.

Их фотографии с отдыха в сауне опубликовал на своей странице в Instagram правозащитник Руслан Лазута.

В центре накрытой "поляны" восседает местный "Антибиотик", только что назначенный на должность начальника МПС Центрального отдела полиции Семея, майор Сунгатов Ришат со своими подчиненными - участковыми инспекторами, - говорится в сообщении.

Лазута добавил, что это мероприятие проходило 29 января в сауне в сторону Кордона.

Весь личный состав собрался отметить должность нового начальника, - отметил он.

В свою очередь, в полиции прокомментировали данную публикацию.

Действительно, на фотографиях распространяемые в социальных сетях, присутствуют сотрудники УП Семея. По данному факту Управлением собственной безопасности ДП ВКО начата служебная проверка, - отметили в ведомстве.