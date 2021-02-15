В ВОЗ рекомендуют привиться от COVID-19 и тем, кто им переболел

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала делать прививки от коронавирусной инфекции даже тем, кто уже ею переболел, сообщает zakon.kz.

Об этом написала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в своем Twitter.

По ее словам, у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ, однако он бывает слабым, особенно у тех, кто был инфицирован "очень слабо" и порой даже не знал об этом, поскольку "болезнь прошла без симптомов".

Даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа. Сумья Сваминатан

Она подчеркнула, что у ВОЗ пока нет ответа, как долго держится иммунитет от коронавируса.

Ранее в ВОЗ заявили, что число людей, сделавших прививку от коронавирусной инфекции, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.