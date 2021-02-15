Казахстанский финалист конкурса Илона Маска представил электромобиль главе МИИР

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов встретился с изобретателем Санжаром Тайжаном, участвующем в конкурсе Not-A-Boring Competition, организуемом американским бизнесменом Илоном Маском. Изобретатель представил министру свой новый проект - электромобиль казахстанского производства, сообщает zakon.kz.

Санжар Тайжан вместе с командой своего стартапа модернизирует традиционные автомобили, заправляемые бензином, в электрические - на батарее. Прототип машины казахстанец презентовал министру.

Сейчас электрокар может преодолевать расстояние более 100 км при хорошей погоде, однако потенциально мы можем увеличить расстояние до 500-600 км. Заряжается автомобиль от обычной розетки, напряжением 220 вольт. Наша главная цель - создать первый казахстанский бренд электромобилей. В скором времени мы планируем разработать 30 прототипов с абсолютно новым дизайном и получить на эту модель более 200 патентов. Санжар Тайжан

В первую очередь он намерен электрифицировать казахстанский общественный транспорт, включая такси.

Министр Бейбут Атамкулов отметил важность поддержки развития новых технологий, которые способствуют сохранению окружающей среды и использованию возобновляемой энергии.

Совместно с МИИР компания Санжара Тайжана планирует сотрудничать в поиске инвесторов для реализации проекта. Также министерство будет содействовать в развитии стартапа и продвижении его продуктов.

Казахстанец Санжар Тайжан со своей компанией попал в финал конкурса Not-A-Boring Competition (создание тоннелей на скорость). Конкурс учрежден компанией, которую основал Илон Маск.