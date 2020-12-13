Какие законодательные нововведения в ТВ ввели в России

Накануне апреля в России из-за пандемии коронавируса были введены ограничительные меры, поэтому часть отраслевых событий была связана именно с этим. Большой интерес также вызвало предложение Минкомсвязи передать для сетей 5G телевизионные частоты 694—790 МГц.

ИНИЦИАТИВА МИЗУЛИНОЙ

В марте сообщалось, что Совет Федерации разрабатывает законопроект о введении штрафов для социальных сетей и интернет-площадок за распространение противоправного контента. Инициатива принадлежит Лиге безопасного интернета (ЛБИ), которую возглавляет Екатерина Мизулина (дочь сенатора Елены Мизулиной).

ЛБИ заявляет, что штрафы помогут защитить детей от пропаганды наркомании и экстремизма. Интернет-площадки обладают информацией о пользователях, которую используют для таргетирования рекламы, — таким образом, их заявления о невозможности отсева негативного контента являются ложью, считает Екатерина Мизулина.

Отраслевые компании выступили против законопроекта. В частности, холдинг Mail.ru Group, который владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», считает предложения ЛБИ вредными и нереализуемыми. «Попытка переложить ответственность на площадки противоречит конституционным правам человека на поиск и получение информации», — подчеркнули в холдинге.

«ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ» ЧАСТОТЫ ДЛЯ 5G

В начале апреля Минкомсвязь представила новую версию «Концепции создания и развития сетей 5G в России», в которой предлагается задействовать телевещательные частоты 694—790 МГц для развития мобильных сетей пятого поколения. Часть данного диапазона частот операторам “большой четверки” выделили еще в 2012 году, в частности полосы 720—750 и 761—791 МГц. Но ресурс в диапазоне 694—862 МГц занят другими пользователями, среди которых телевещатели и силовые ведомства.

Диапазон частот 694—790 МГц до 13 августа 2020 года может использовать аналоговое телевидение, также в нем работают передатчики цифрового ТВ. По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, вещатели пока не готовы делиться ресурсом. Данный вопрос находится в компетенции правительственной комиссии по телерадиовещанию, и для начала операторы и вещатели должны обсудить между собой возможность передачи частот, до этого, по словам Волина, таких попыток не предпринималось.

Если планы передачи частот реализуют, операторы смогут претендовать на полосы 703—733 МГц и 758—788 МГц. Из-за небольшой полосы для каждого оператора максимальные скорости в сетях 5G в этом диапазоне будут почти такими же, как в сетях 4G/LTE, поэтому в городах-миллионниках потребуется дополнительная емкость в диапазоне 3—6 ГГц.

ОТСРОЧКА ОТ ЯРОВОЙ

Минкомсвязь попросила правительство отложить на год ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15%, которое требуется для исполнения «закона Яровой». Ведомство также предложило исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого выросло в связи с режимом самоизоляции.

В случае принятия мер операторы также могут получить от правительства арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности, а также отсрочку до конца 2020 года по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей. Госдуме также могут рекомендовать принять законопроекты о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре многоквартирных домов и о дистанционной идентификации абонентов.

Инициативу Минкомсвязи поддержали все крупные операторы, включая МТС, «Ростелеком» и Tele2. «Мы приветствуем меры, направленные на снижение административных барьеров и сокращение затрат операторов, — отметил представитель Tele2. — Пока сети операторов справляются с нагрузками, но не стоит забывать, что это результат масштабной стройки, которая несмотря на пандемию идет полным ходом. Инфраструктура требует усиления мощности, особенно в тех локациях, где резко вырос трафик. Сейчас важно не допустить снижения пропускной способности сетей, в том числе для коммуникации экстренных служб. Поэтому операторам жизненно важны меры поддержки, направленные на сохранение работоспособности сетей и оздоровление отрасли в целом».

«ВИТРИНА ТВ» ПОДОЖДЕТ

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКиТ) попросила правительство отсрочить рассмотрение законопроекта о едином поставщике ТВ-контента в интернете.

Из-за ситуации с пандемией производители софта предложили перенести на лето консультации и слушания по законопроекту. Если этого не произойдет, то операторам платного ТВ придется устанавливать новый софт для распространения телеканалов, на что у них сейчас нет дополнительных ресурсов, отметил исполнительный директор АПКиТ Николай Комлев.

В АПКиТ видят проблему и в передаче данных миллионов клиентов всех ТВ-операторов в одни руки через обязательный софт. В этом есть опасность создания монопольной негосударственной структуры, которая будет распоряжаться информацией в своих, вероятно, корыстных целях, предупредил Комлев.

В конце прошлого года законопроект о единой OTT-платформе для распространения обязательных общедоступных телеканалов был принят Госдумой в первом чтении. Против законопроекта выступили операторы связи и ряд отраслевых ассоциаций. Основной их довод — использование единого для всех медиаплеера приведет к повышению цен на услуги для зрителей при плохом качестве доставляемого сигнала. При этом операторам связи придется перестраивать технологию своего бизнеса, платформы и информационные сети, чтобы использовать навязанное единое ПО.

ПРЕДУСТАНОВКУ ПО ПЕРЕНЕСЛИ

Госдума перенесла срок вступления в силу требования о предустановке отечественных приложений на смартфоны, компьютеры и смарт ТВ, продающиеся на территории России.

Законопроект, одобренный Госдумой в ноябре 2019 года, содержит требование о предустановке ПО с 1 июля 2020-го. Однако в ходе рассмотрения законопроекта о праве правительства вводить режим ЧС депутаты также приняли решение о переносе требований об обязательной предустановке российского ПО на 1 января 2021 года.

Ранее об отсрочке просила Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят Apple, Samsung, Philips, LG и другие компании. Представители бизнеса также предлагали не предустанавливать приложения онлайн-кинотеатров, не требовать полного удаления программ и исключить из перечня обязательных к предустановке приложений аудиовизуальные сервисы, поскольку те содержат встроенные покупки.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ

В конце апреля стало известно, что Минкомсвязь готовит пакет инициатив по либерализации рекламы. По словам замминистра Алексея Волина, в ведомстве планируют обсудить вопрос рецептурных лекарств, алкогольной продукции и ряда спортивных мероприятий.

До этого Волин прогнозировал, что рынок рекламы, в том числе телевизионной, в РФ по итогам 2020 года может сократиться, несмотря на общий рост аудитории СМИ. Падение рекламных бюджетов на телевидении может достигнуть 30—35%.

Разрешить рекламу рецептурных лекарственных препаратов и расширить возможности по рекламе алкоголя ведомству, по словам Волина, предложили сами игроки рекламного рынка.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ СОБИРАЕТ ОТЗЫВЫ

Минэкономразвития направило участникам телеком-отрасли текст проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части систематизации норм по обязательным требованиям в сфере средств массовой информации, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, информации, информационных технологий и защиты информации. За разработку документа отвечает Минкомсвязь.

В частности, в проекте предлагается дополнить статью ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» следующим требованием: «Сопровождение информационной продукции, содержащей информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, распространяемой посредством телевизионного вещания, демонстрацией в установленном порядке знака информационной продукции». В пояснительной записке уточняется, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.