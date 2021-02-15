Цена на еще один продукт может вырасти в Казахстане

В регионах страны готовятся переписать ценник на подсолнечное масло, сообщает zakon.kz.

Продавцы называют возможную цену, превышающую прежнюю на 20%, передает КТК.

Мы не накручиваем цены. Нам доставку делают. Цены – 10 процентов на масло. Вот, я 3000 беру, вот это – 300, я – 3300, 10 процентов. Вот это идет уже 3090 тенге, мы ставим 3 300. Литровые приходят 500, 600 тенге, 650 ставлю. Нам сказали, 10 марта будет еще подорожание. арендатор рынка в Актобе Гульнара Нурумова

По прогнозам, потребительский спрос на масло еще и уменьшится. Люди стараются экономить.

В Таразе литр подсолнечного стоит уже почти семьсот тенге. Многие стараются отовариваться в социальных павильонах.

По сравнению с магазинами здесь доступная цена для пенсионеров – 420 тенге литр. Оно бывает довольно часто. Правда, лимит – по одному литру на руки. жительница города Тараз Гульшат Сейдахметова

По словам чиновников, сдерживать стоимость нелегко и основной причиной подорожания называют неурожай и засуху.

Если семена подсолнуха стоили около 80 000 тенге за тонну, сейчас они подорожали до 180 000-170000 тенге за тонну. А связано это все-таки с погодными условиями, со снижением урожая. Марс Сейдыбаев, управление сельского хозяйства Жамбылской области

С начала года цена на масло в Петропавловске выросла в два раза. Продавцы уверяют, они и сами не в восторге от таких скачков.

Куда это годно?! Куда гонят цены, скажите?! У нас же в Северном Казахстане зарплаты низкие – по 70 000-80 000 получают. Ну, как вот прожить на эти деньги?! Вот, смотрите какие цены у нас стоят. Через неделю меняются, через неделю! Приходит товар – уже другие цены. предприниматель Клара Кусаинова

В Казахстане подсолнечное масло производят в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Переработчики называют две причины роста цен на свою продукцию: подорожание стоимости семечек. Но главной считают - экспорт! И без того дефицитное сырье уходит за границу.

Россия себя защитила и ввела 30%-ную пошлину. И Турция теперь через порты пришла к нам на вывоз подсолнечника. Это основная проблема. Мы обращались в Министерство сельского хозяйства, но оно нас не поддерживает. Они считают, что надо экспортировать. А мы считаем, что надо экспортировать не сырье, а товар с добавленной стоимостью. То есть уже готовую продукцию. финансовый директор маслозавода города Усть-Каменогорска Татьяна Костина

А пока специалисты решают, что делать, потребителю ничего не остается, как продолжать экономить.