Озвучена статистика по летальным случаям от COVID и пневмонии в Казахстане

В Казахстане от коронавируса и пневмонии за сутки скончались восемь человек, сообщает zakon.kz.

По данным Минздрава, от коронавируса умерли 6 казахстанцев, от пневмонии - 2.

На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 733 человека (14 113 КВИ+ и 8 620 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 090 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 643 пациента.

На 14 февраля 2021 года зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией, 2 случая с летальным исходом. Выздоровел 204 человека, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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