Экс-депутат Рады устроил поножовщину из-за русского языка

Экс-депутат Верховной рады от партии "Свобода" Олег Гелевей напал с ножом на посетителя кафе из-за русского языка, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 14 февраля в одном заведений Киева.

По информации Strana.ua, Гелевей вместе со своим ранее судимым знакомым, будучи "с явными признаками алкогольного опьянения", начали перепалку с официанткой, которая общалась с посетителями на русском.

Любить "мову" они требовали с ножом, приставленным к горлу.

За девушку заступился один из посетителей. "Свободовец" с другом переключились на него.

Спор на тему "чому не державною" перерос в поножовщину. Товарищ Гелевея достал нож и вместе с экс-нардепом зажали своего противника в углу помещения. Прямо в кафе, где отдыхали киевляне, нанесли резаные раны клинком, - говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативная группу. Потерпевшему вызвали скорую помощь.

Полиция уже завела уголовное производство. Предварительно известно, что на месте задержали товарища Олега Гелевея. А самого экс-нардепа допросили и пока отпустили.