Куда смотрит акимат? Как чиновники Павлодарской области вышли в соцсети

В прошлом году в акимате Павлодарской области изменили подходы к работе с обращениями жителей.

Прежде всего, там стали официально оформлять сообщения, поступающие через социальные сети и мессенджеры. Так, в 2020 году почти 40% от всех обращений в акимате получили через эти каналы связи. Благодаря им павлодарцам удалось добиться установки 20 детских площадок в микрорайонах, решения проблем с освещением более чем на 30 улицах и многих других вопросов – от ЖКХ до социальной поддержки.

Чаще всего жители Павлодарской области, как это подтверждает и видеоролик, обращаются по вопросам ЖКХ и благоустройства. В число популярных тем входят и получение жилья из государственного жилищного фонда, землепользование, социальное обеспечение и сельское хозяйство. Жители региона нередко обращают внимание властей и на системные вопросы. К примеру, после обращения жительницы села Розовка Павлодарского района этот населенный пункт включили в список для участия в программе "Бақытты отбасы". Женщина в итоге обрела жилье.

Всего же профильный отдел администрации региона за год принял около 60 тысяч жалоб, рекомендаций и вопросов. Почти 40 тысяч обратившихся получили профессиональные консультации, более 20 тысяч вопросов разрешились для жителей положительно.

Другие новшества 2020 года в работе отдела обращений акимата Павлодарской области – автоматизация бизнес-процессов, внедрение аналитики и усиление контроля именно над качеством мер, принимаемых государственными служащими в ответ на обращения жителей. Раньше контроль был в основном только за сроками исполнения. Работа с обращениями жителей находится на постоянном контроле у акима области Абылкаира Скакова.