За курение в акимате оштрафовали чиновника в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
В Железинском районе Павлодарской области чиновника районного акимата привлекли к дисциплинарной ответственности за курение в туалете здания. За первый в карьере проступок ему вынесли штраф, сообщает Zakon.kz.
Проступок чиновника рассмотрели на дисциплинарном совете по этике региона. Как стало известно в ходе заседания, сотрудник райакимата покурил в здании администрации. Выйти на улицу 35-летнему мужчине помешала плохая погода, передает Pavlodarnews.
По решению комиссии, чиновнику вынесли наказание в виде штрафа в 15 МРП. Собавшиеся учли, что это первый проступок специалиста, который только год работает на должности. Помимо прочего, он получил выговор.
Ранее алматинские полицейские оштрафовали подростка за курение на борту самолета.
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