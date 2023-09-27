За курение в акимате оштрафовали чиновника в Павлодарской области

В Железинском районе Павлодарской области чиновника районного акимата привлекли к дисциплинарной ответственности за курение в туалете здания. За первый в карьере проступок ему вынесли штраф, сообщает Zakon.kz.

Проступок чиновника рассмотрели на дисциплинарном совете по этике региона. Как стало известно в ходе заседания, сотрудник райакимата покурил в здании администрации. Выйти на улицу 35-летнему мужчине помешала плохая погода, передает Pavlodarnews.

По решению комиссии, чиновнику вынесли наказание в виде штрафа в 15 МРП. Собавшиеся учли, что это первый проступок специалиста, который только год работает на должности. Помимо прочего, он получил выговор.

Ранее алматинские полицейские оштрафовали подростка за курение на борту самолета.