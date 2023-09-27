Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

За курение в акимате оштрафовали чиновника в Павлодарской области

За курение в акимате оштрафовали чиновника в Павлодарской области Фото: Zakon.kz
В Железинском районе Павлодарской области чиновника районного акимата привлекли к дисциплинарной ответственности за курение в туалете здания. За первый в карьере проступок ему вынесли штраф, сообщает Zakon.kz.

Проступок чиновника рассмотрели на дисциплинарном совете по этике региона. Как стало известно в ходе заседания, сотрудник райакимата покурил в здании администрации. Выйти на улицу 35-летнему мужчине помешала плохая погода, передает Pavlodarnews.

По решению комиссии, чиновнику вынесли наказание в виде штрафа в 15 МРП. Собавшиеся учли, что это первый проступок специалиста, который только год работает на должности. Помимо прочего, он получил выговор.

Ранее алматинские полицейские оштрафовали подростка за курение на борту самолета.

Читайте также

Житель Экибастуза кочергой избил жену
Житель Экибастуза кочергой избил жену
Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира
Легковой автомобиль перевернулся в Алматы, пострадали два пассажира
Mercedes врезался в автопоезд в центре Алматы
Mercedes врезался в автопоезд в центре Алматы
Мария Мельникова
Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления