МИД РК проверяет инцидент с "сотрудником посольства" в Украине

В соцсетях появилась информация о том, что сотрудник посольства РК в Украине нарушил ПДД. В МИД РК сообщили, что выясняют детали инцидента, передает zakon.kz.

В телеграмм-канале Nege.kz появилась информация о том, что "сотрудник казахстанского посольства на машине с дипномерами нарушил ПДД в Киеве и чуть не сбил пешеходов".

Уже не первый раз встречаем на улицах Киева произвол водителей с дипломатическими номерами. В основном это касается парковки. Но это дело выходит за рамки здравого смысла. Когда сотрудник посольства Казахстана гоняется за людьми, - сказано в публикации активистов движения "ЗупиниЛося". Общественники требуют наказать водителя.

В МИД РК сообщили, что выясняют детали инцидента.

Сейчас наше посольство в Киеве выясняет детали инцидента, связались с местной полицией. Уточняется, было ли зафиксировано нарушение правил дорожного движения, выписан ли штраф. Более подробную информацию предоставим когда получим ее от наших коллег в Украине, - сообщили в пресс-службе.