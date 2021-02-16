Казахстан пока не планирует увеличивать экспорт нефти в Китай

В 2021 году объемы поставок нефти в Китай останутся на прежнем уровне - 12 млн тонн. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО "Национальная компания" КазМунайГаз" Данияр Берлибаев, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что в 2020 году в сторону Китая было экспортировано 12 млн тонн нефти.

Из-за ценовой ситуации у нас более выгодное направление - это рынок Черного моря. В Китайском направлении нефть идет транзитом из Российской Федерации. Мы провозим более 10 млн тонн нефти из России в сторону Китая транзитом через Казахстан, что, соответственно, улучшает нашу экономику. Я думаю, что в этом году цифры останутся такими же - порядка 12 млн тонн на Китай, из них 10 из России, - сообщил Данияр Берлибаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В свою очередь генеральный директор АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николай Горбань добавил, что в 2021 году КТК планирует прокачать 67,5 млн тонн нефти. Это первоначальные заявки, ситуация будет зависеть от того, как нефтепроизводители будут отдавать объемы.