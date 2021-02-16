Андрей Аршавин выселил из дома тяжелобольную экс-супругу и детей

Российский футболист Андрей Аршавин через суд добился выселения бывшей супруги и детей из особняка под Санкт-Петербургом, сообщает zakon.kz.

По данным издания Starhit.ru, все имущество, появившееся у пары в период совместной жизни, футболист предусмотрительно записал на мать — Татьяну Ивановну.

Год назад мать футболиста обратилась в суд с требованием выселить детей и супругу. Недавно Приморский районный суд полностью удовлетворил иск Татьяны Аршавиной. Но экс-супруга футболиста не намерена сдаваться.

Отношения между ним и Алисой испортились в период тяжелого развода, с тех пор футболист не принимает никакого участия в воспитании их общей дочери Есени.

Кроме того, в течение полугода женщина борется с внезапно проявившейся серьезной болезнью. По словам экс-супруги, у нее аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух. Женщине сделали две операции, после чего наступила временная ремиссия.

"Известия" отмечают, что Аршавин и Казьмина поженились в сентябре 2016 года, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В январе 2019-го они расстались, в июле 2019 года Красносельский районный суд Санкт-Петербурга расторг брак.