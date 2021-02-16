Отдохнули в сауне: полицейских Семея освободили от должностей

В пресс-службе ДП Семея сообщили итоги расследования по факту массового посещения сауны сотрудниками полиции Семея, передает zakon.kz.

Управлением собственной безопасности Департамента полиции ВКО проведено служебное расследование по факту посещения 29 января т.г. участковыми инспекторами полиции вместе с начальником отделения местной полицейской службы Центрального отдела полиции Сунгатовым Р.С. банного комплекса в Семее. Согласно результатам проверки, за допущенное нарушение служебной дисциплины, начальник отделения местной полицейской службы Центрального отдела полиции Сунгатов Р.С. освобожден от занимаемой должности, - сообщили в ДП.

А участковых инспекторов полиции привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

За недобросовестное исполнение своих обязанностей и проявленную бесконтрольность за личным составом от занимаемых должностей освобожден ряд должностных лиц УП Семея и Центрального отдела полиции Семея. В отношении полицейских, находившихся в банном комплексе, в уполномоченный орган (Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО) направлены соответствующие материалы для привлечения к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм, - отметили в полиции.

Там отметили, что руководство Департамента предпринимает необходимые меры по соблюдению дисциплины и законности среди личного состава ДП ВКО, что является на сегодняшний день одним из приоритетных направлений.

Ни одно нарушение служебно-воинской дисциплины не остается без внимания. По каждому факту нарушений служебно-воинской дисциплины проводятся тщательные проверки, к виновным лицам и их руководителям принимаются самые жесткие меры дисциплинарного характера, - резюмировали в ведомстве.

Накануне появилась информация о том, что сотрудники управления полиции Семея провели массовое мероприятие в сауне.

В центре накрытой "поляны" восседает местный "Антибиотик", только что назначенный на должность начальника МПС Центрального отдела полиции Семея, майор Сунгатов Ришат со своими подчиненными - участковыми инспекторами, - написал на своей странице в Instagram правозащитник Руслан Лазута. Весь личный состав собрался отметить должность нового начальника, - отметил он.