Сильный снег, гололед и туман: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в 12 областях Казахстана, передает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 17 февраля в Атырауской области днем местами ожидается сильный снег. Местами метель, гололед. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау временами ожидается метель. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем на юге низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами днем ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, метель. Ветер северо-восточный, северный местами 15-20 м/с. В Актау временами ожидается гололед, ночью и утром туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе временами ожидается туман.

В Карагандинской области местами ожидаются гололед, туман. 18 февраля в Карагандинской области ожидаются ночью местами снег, днем осадки (дождь, снег), 19 февраля на большей части - осадки (дождь, снег). Местами туман, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Днем 18, сутки 19 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается снег, местами сильный снег. Местами туман, метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем 18, сутки 19 февраля ожидается метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем 18 февраля порывы 23-28 м/с.

18 февраля местами, 19 февраля на большей части в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 18 февраля местами, 19 февраля на большей части 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.

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