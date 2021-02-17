Наводнение в Туркестанской области: в Узбекистане восстановят Сардобинское водохранилище

В Узбекистане восстановят Сардобинское водохранилище, прорыв плотины которого в прошлом году оставил без крова тысячи человек, передает zakon.kz.

Как сообщает eadaily.com, об этом заявил начальник управления координации деятельности проектно-изыскательских организаций Министерства строительства Узбекистана Насрулло Бобоев.

Он уточнил, что сейчас идут подготовительные работы.

Проверяется, насколько текущее состояние объекта соответствует первоначальным проектным решениям. Исследования проводятся для того, чтобы завтра не повторилась подобная неприятная ситуация, чтобы избежать подобных катастроф, - сказал Бобоев.

По словам чиновника, в исследованиях плотины задействованы и зарубежные эксперты.

Поскольку ситуация касается и соседних стран, к научным исследованиям привлекаются не только отечественные специалисты, но и зарубежные научно-исследовательские центры. При этом несколько независимых групп экспертов анализируют результаты проделанной работы и дают свои заключения, - добавил представитель министерства.

Даты реализации проекта пока не озвучиваются.

1 мая 2020 года прорвало дамбу на Сардобинском водохранилище. Это вызвало сильнейшее наводнение, из-за которого погибли как минимум шесть человек, 90 тыс. были эвакуированы. Пострадал от наводнения не только Узбекистан, но и Казахстан, где тоже была затоплена значительная территория Туркестанской области.

Рассмотрение уголовного дела о прорыве плотины проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались 17 человек.