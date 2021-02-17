Массовая драка в центре Уральска: скончался второй пострадавший

Скончался второй пострадавший в массовой драке во дворе многоэтажки в Уральске, передает zakon.kz.

Как сообщает "Мой город", мужчина умер спустя 10 дней после случившегося.

Массовая драка произошла 6 февраля во дворе дома №58А по ул. Х.Доспановой. 27-летний житель города нанес ножевые ранения другому мужчину, после чего тот скончался на месте. Кроме этого, в драке были ранены еще четверо мужчин, которые были госпитализированы в областную клиническую больницу.

Тогда полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство".

16 февраля стало известно о том, что скончался еще один пострадавший. Мужчина умер 15 февраля. В пресс-службе ДП ЗКО сообщили, что дело переквалифицировано на часть 2 статьи 99 УК РК "Убийство двух и более лиц".