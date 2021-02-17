Два тоя выявили в Нур-Султане во время рейда

В выходные в ходе очередного рейда мобильная группа выявила два семейных торжества, передает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата столицы,в ресторане "Баксарай" по улице Балкантау два дня подряд проходили празднования 50-летнего юбилея и свадьбы. В зале, где не соблюдались карантинные требования, было свыше 80 гостей. Собранный материал в отношении нарушителей направлен в Департамент санитарно-эпидемилогического контроля для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Также выявлен компьютерный клуб "Respawn", который работал в 23:00, а внутри находились 15 посетителей.

Режим работы нарушило и кафе "Дуранго". Все материалы также направлены в службу санэпидконтроля.

Всего по состоянию на 15 февраля по городу выявлено свыше 330 нарушений карантинных ограничений. Из них по району Алматы - 67, Байконыр – 82, Есиль – 104, Сарыарка - 82.

Всего судом приостановлена деятельность 14 объектов и наложены административные штрафы на общую сумму 3 781 605 тенге.

В период с 1 января по сегодняшний день районными Управлениями СЭК за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 242 физических и юридических лица на общую сумму 58 575 020 тенге.