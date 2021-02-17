Электрички в Талгар и Каскелен хотят запустить из Алматы

В ходе отчетной встречи с населением аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о планах по запуску пригородных электричек нового формата в пригород, передает zakon.kz.

Глава мегаполиса вспомнил 2020-й год в части того, что во время работы блокпостов много авто и рабочих рук оказались за кордоном. Сегодня заторы вернулись, люди утром едут из пригорода в город, вечером обратно.

Чтобы решить проблему, развязки строим, чтобы со стороны области заторов не было, с МИИР начали работать по расширению дорог. Талгарская трасса сейчас двухполоска, обсуждаем, чтобы сделали 4-полоской. По верхней трассе. где Каменка, Каскеленская трасса, ее нужно расширить, - сказал Сагинтаев.

Также он сообщил, что акимат выдвинул предложение о том, чтобы электрички "бегали" в пригород из Алматы.

Прорабатываем по Талгару, чтобы запустить электричку. Вначале хотели с КТЖ, но сейчас появился частный инвестор, он заинтересован, чтобы с Талгара до Халык арены "бегала" электричка, ЭТО вопросы заторов будет снимать. Такая же работа будет и в сторону Каскелена, чтобы электричка была, - сообщил Сагинтаев.

Альберт Ахметов