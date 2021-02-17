Морозы до минус 33 придут в Казахстан

В Казахстане прогнозируют понижение температуры, сообщает zakon.kz.

По информации ГРП "Казгидромет", 18-19 февраля Южно-Каспийский циклон будет определять погоду Казахстана.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, в северной половине страны ожидается снег с метелью. С 19 февраля на большей части страны, с вторжением антициклона, ожидается значительное понижение температуры воздуха. В северной половине республики в ночные часы до -15-33℃, в южной до -5℃, местами -10-15℃, - отметили синоптики.

В отдельных районах по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра.