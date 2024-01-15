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Морозы до - 33 ℃ придут в Казахстан в ближайшие три дня

Морозы до - 33 ℃ придут в Казахстан в ближайшие три дня Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, обширный антициклон обусловит ясную морозную погоду в большинстве областей Казахстана.

Синоптики отметили, что лишь на западе и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки в виде снега, усилится ветер с метелью.

Основной температурный фон на севере, востоке и в центре – ночью 25-33, днем 15-23 мороза, на юге и юго-востоке – ночью 5-15, днем 2-7 мороза, а на западе – ночью до 8-18 мороза, днем до 3-15 мороза.  

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